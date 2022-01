Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε μετά από σχεδόν 3 ώρες τον Μπενουά Περ, με ένα τέλειο τελευταίο γκέιμ, που έκανε και τον ίδιο τον Έλληνα τενίστα να… μπερδευτεί.

Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης πανηγύρισε έξαλλα το ματς πόιντ της αναμέτρησης, αλλά φάνηκε ότι δεν είχε καταλάβει ότι αυτός ήταν ο τελευταίος πόντους, αφού περίμενε τις μπάλες για να σερβίρει ξανά.

Η φάση έγινε viral στα social media, με τον Τσιτσιπά να σπεύδει πάντως να δώσει το χέρι του και… εξηγήσεις στον ηττημένο αντίπαλό του, που περίμενε στο φιλέ.

