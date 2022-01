Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ [6-3, 7-5, 6-7(2), 6-4] του Μπενουά Περ και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στους “16” του Australian Open στη Μελβούρνη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν κινδύνεψε σε κανένα σημείο του αγώνα και με “όπλο” του το εξαιρετικό πρώτο σερβίς, “λύγισε” τον Γάλλο No56 του κόσμου, μετά από “μάχη” 2 ωρών και 42 λεπτών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βελτίωσε έτσι ήδη την περσινή παρουσία του στο τουρνουά της Αυστραλίας και έχει… ανοιχτό δρόμο μπροστά του, αφού επόεμενος αντίπαλός του είναι ο Αμερικανός, Τέιλορ Φριτζ (Νο22 στον κόσμο), που απέκλεισε με 3-2 σετ τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, βρίσκοντας μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ του αντιπάλου του, με αποτέλεσμα να πάρει από νωρίς το προβάδισμα και να κάνει το 1-0 στα σετ, κρατώντας το δικό του σερβίς.

Ακολούθησε “μάχη” στο δεύτερο σετ, με τον Περ να έχει τα δικά του μπρέικ πόιντς, αλλά τον Στέφανο να το πετυχαίνει και πάλι, αυτή τη φορά στο καθοριστικό 11ο γκέιμ, με αποτέλεσμα να σερβίρει για το 2-0 στα σετ.

Ο Γάλλος τενίστας άντεξε στη συνέχεια και πήγε το τρίτο σετ στο τάι μπρέικ, όπου προηγήθηκε με 4-3 και το “έκλεισε” αρκετά εύκολα, κάνοντας το 2-1 στην αναμέτρηση.

Το τέταρτο σετ ήταν όμως και το τελευταίο του αγώνα, αφού ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να βάλει “πίεση” στον Περ και να του πάρει τη νίκη με μπρέικ στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση τους “16” του Asutralian Open.

