Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φρόντισε και πάλι να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του με μία ανάρτηση στο twitter που προκάλεσε για ακόμα μία φορά αντιδράσεις.

Λίγo πριν την πρεμιέρα του στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το πρώτο του τίτλο στο γρασίδι, νικώντας τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ με 2-1 σετ στον τελικό της Μαγιόρκα κι ανέβηκε στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος της σεζόν για τον Τσιτσιπά μετά το Μόντε Κάρλο, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει πλέον κούπες σε όλες τις επιφάνειες (χώμα, σκληρή, γρασίδι).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται πλέον για το Wimbledon και βρήκε λίγο χρόνο να εκφράσει μία σκέψη του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, η οποία ως συνήθως προκάλεσε… ντόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 25, 2022

«Οι πόλεις και οι δήμοι θα πρέπει να φυτεύουν οπωροφόρα δέντρα σε δημόσιους χώρους για να βοηθήσουν στη σίτιση των αστέγων στους δρόμους», έγραψε ο Τσιτσιπάς στο twitter, με την ανάρτηση του να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως στα social media.

If this account does NOT tweet philosophical stuff, then we’d know the account’s hacked — Swapno (@dream_MUFC) June 25, 2022

Καλύτερα να σε αφήσουν μόνο να βρίσκεσαι σε γήπεδο και να προπονείσαι πάρα να εκφράζεις την γνώμη σου σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ειδικά για θέματα που δεν κατανοείς!!!!!

“Είσαι επικίνδυνος τρελός…….”

Λυπάμαι #tsitsipas — Magdoni05 (@magdoni05) June 26, 2022

Ο αστυνομικός είναι όργανο.

Το μπουζούκι είναι όργανο.

Άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. #tsitsipas https://t.co/Rb124qIAVH — Ο Κίρις (@pikroxolozax) June 26, 2022