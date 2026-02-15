Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Μοέζ Εσαργκί στην πρεμιέρα του στη Ντόχα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο τουρ, όντας στη Ντόχα του Κατάρ για το 1000άρι τουρνουά της ATP και πλέον έμαθε και τον πρώτο του αντίπαλο, με τον Μοέζ Εσαργκί να τίθεται απέναντί του.

Έχοντας εξασφαλίσει wild card για το κυρίως ταμπλό στην Ντόχα, ο Μοέζ Εσαργκί (Νο146 στην παγκόσμια κατάταξη) θα έχει την ευκαιρία να κοντράρει τον Στέφανο Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του Qatar Open, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να είναι το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ο νικητής θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ ή τον Σανγκ Τζουντσένγκ.