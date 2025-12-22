Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε MVP της 11ης αγωνιστικής της GBL με ιστορική εμφάνιση

Αθλητικά

Πολυτιμότερος παίκτης της 11ης αγωνιστικής της Greek Basketball League αναδείχθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε ιστορική εμφάνιση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί τον ίσως καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν, με τον διεθνή Έλληνα γκαρντ να προσθέτει ακόμα μία τεράστια εμφάνιση στο ενεργητικό του το μεσημέρι της Κυριακής (21/12/2025).

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό με 100-86, με τον 29χρονο άσο να σημειώνει 41 πόντους με 12/19 σουτ (3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 τάπα και 45 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, σε 31:59 λεπτά συμμετοχής.

Η μυθική εμφάνισή του ήταν υπεραρκετή για να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 11ης αγωνιστικής της GBL.

