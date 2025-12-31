Αθλητικά

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνίστηκε κανονικά στο Βαλένθια – Παρτιζάν: Τι έκανε ο Αμερικανός σέντερ που απασχολεί τον Ολυμπιακό

Ξεκίνησε βασικός, εντυπωσίασε στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Παρτιζάν, τις επόμενες μέρες αναμένεται να αποχωρήσει από τη σερβική ομάδα, ωστόσο ο Πεναρόγια τον χρησιμοποίησε κανονικά στο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague με τη Βαλένθια.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεκίνησε βασικός με την Παρτιζάν κόντρα στη Βαλένθια και ήταν εξαιρετικός στο πρώτο μέρος με 9 πόντους (4/5), 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να κάνει ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία του, μένοντας άποντος και κατεβάζοντας 3 ριμπάουντ.

Συνολικά αγωνίστηκε σχεδόν 26 λεπτά στην ήττα της Παρτιζάν με 86-73, με τον Ολυμπιακό να τον παρακολουθεί και να περιμένει τις εξελίξεις μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.

