Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνίστηκε κανονικά στο Βαλένθια – Παρτιζάν: Τι έκανε ο Αμερικανός σέντερ που απασχολεί τον Ολυμπιακό

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Παρτιζάν, τις επόμενες μέρες αναμένεται να αποχωρήσει από τη σερβική ομάδα, ωστόσο ο Πεναρόγια τον χρησιμοποίησε κανονικά στο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague με τη Βαλένθια.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεκίνησε βασικός με την Παρτιζάν κόντρα στη Βαλένθια και ήταν εξαιρετικός στο πρώτο μέρος με 9 πόντους (4/5), 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να κάνει ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία του, μένοντας άποντος και κατεβάζοντας 3 ριμπάουντ.

Συνολικά αγωνίστηκε σχεδόν 26 λεπτά στην ήττα της Παρτιζάν με 86-73, με τον Ολυμπιακό να τον παρακολουθεί και να περιμένει τις εξελίξεις μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.