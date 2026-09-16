Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Με Σάλιακα, Φρόιλερ, αλλά χωρίς Πουέρτα η ερυθρόλευκη ενδεκάδα στην πρεμιέρα του Europa League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια (16/09/26, 22:00, Newsit.gr, Ant1, Magenta Sport2) για την πρώτη αγωνιστική με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει γνωστές τις επιλογές του για την αναμέτρηση.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ άφησε εκτός ενδεκάδας τον Γκουστάβο Πουέρτα, με τα χαφ του Ολυμπιακού για το ματς με τη Γιαγκελόνια να είναι οι Φρόιλερ, Έσε και Τσικίνιο. Στα άκρα της άμυνας θα βρίσκονται οι Σάλιακας και Μπρούνο.

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Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού βρίσκονται ο τραυματίας Σα και ο τιμωρημένος Φορτούνης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Σάλιακας, Έσε, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Ζότα, Ζέλσον, Γκονσάλες.

Στον πάγκο των Πειραιωτών βρίσκονται οι Κουράκλης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φίλης.