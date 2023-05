Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έγινε “χρυσή” αλλαγή στο παιχνίδι της Aνκαραγκουτσού με την Μπασάκσεχιρ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας, αφού ένα δικό του γκολ έστειλε το ματς στην παράταση.

Με το σκορ 1-1 και την Ανκαραγκουτσού να χρειάζεται ένα γκολ για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα στο Κύπελλο Τουρκίας, ο Χατζηγιοβάνης πέρασε στο ματς στο 88′ και σκόραρε δύο λεπτά αργότερα.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πλάσαρε από κοντά και έστειλε την μπάλα στα δίχυτα, κάνοντας το 2-1 και βάζοντας “φωτιά” στην κερκίδα. Και ο ίδιος το πανηγύρισε όμως έξαλλα, αφού σκαρφάλωσε στην εξέδρα των οπαδών της ομάδας της Άγκυρας.

CHATZIGIOVANIS GIVES ANKARAGÜCÜ BACK THE LEAD, RIGHT BY TIME!



EVERYTHING TIED UP NOW AGAIN, OVERTIME IN SIGHT.pic.twitter.com/X36MrRkWFM