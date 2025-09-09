Αθλητικά

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε με μανία το αυτοκόλλητο της Εθνικής στον πίνακα των προκρίσεων του Eurobasket

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε με μανία το αυτοκόλλητο της Εθνικής στον πίνακα των προκρίσεων του Eurobasket

Η εθνική μπάσκετ πανηγυρίζει ξανά. Η Ελλάδα επέστρεψε στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 χρόνια, μετά τη νίκη που πήρε επί της Λιθουανίας (76-87) και το πάθος της ομάδας, φάνηκε για μια ακόμα φορά μέσα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική μπάσκετ… βροντοφώναξε ότι θέλει να πάει για μετάλλιο και να ανέβει στην κορυφή. Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των διεθνών μας συνεχίστηκαν και εκτός παρκέ, καθώς η γαλανόλευκη πήγε στο σημείο όπου βρίσκεται ο πίνακας του bracket της διοργάνωσης, για να κολλήσει τη σημαία της Ελλάδας στη θέση της ομάδας που προκρίθηκε.

Για μια ακόμα φορά, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανέλαβε να κολλήσει το ελληνικό αυτοκόλλητο, στη θέση των ημιτελικών, “δημιουργώντας” έτσι το ζευγάρι τετράδας με την Τουρκία.

Όπως και μετά την πρόκριση επί του Ισραήλ, έτσι και τώρα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο -που δεν είχε ούτε δευτερόλεπτο συμμετοχής κόντρα στη Λιθουανία- κόλλησε με δύναμη και μανία το ελληνικό αυτοκόλλητο.

