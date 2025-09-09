Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε με μανία το αυτοκόλλητο της Εθνικής στον πίνακα των προκρίσεων του Eurobasket

Η εθνική μπάσκετ πανηγυρίζει ξανά. Η Ελλάδα επέστρεψε στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 χρόνια, μετά τη νίκη που πήρε επί της Λιθουανίας (76-87) και το πάθος της ομάδας, φάνηκε για μια ακόμα φορά μέσα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο.
Η Εθνική μπάσκετ… βροντοφώναξε ότι θέλει να πάει για μετάλλιο και να ανέβει στην κορυφή. Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των διεθνών μας συνεχίστηκαν και εκτός παρκέ, καθώς η γαλανόλευκη πήγε στο σημείο όπου βρίσκεται ο πίνακας του bracket της διοργάνωσης, για να κολλήσει τη σημαία της Ελλάδας στη θέση της ομάδας που προκρίθηκε.
Για μια ακόμα φορά, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανέλαβε να κολλήσει το ελληνικό αυτοκόλλητο, στη θέση των ημιτελικών, “δημιουργώντας” έτσι το ζευγάρι τετράδας με την Τουρκία.
HELLAS TO THE SEMIS#EUROBASKET pic.twitter.com/X0VyHc87Hn— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Όπως και μετά την πρόκριση επί του Ισραήλ, έτσι και τώρα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο -που δεν είχε ούτε δευτερόλεπτο συμμετοχής κόντρα στη Λιθουανία- κόλλησε με δύναμη και μανία το ελληνικό αυτοκόλλητο.