Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι τέσσερις τελικοί Euroleague και η ευκαιρία για εκδίκηση

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης συνθέτουν το ζευγάρι του φετινού Final Four της Euroleague, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για πέμπτη φορά στην ιστορία τους στον τελικό.

Η πρώτη φορά ήταν το 1995, με τη Ρεάλ να κατακτά τον τίτλο στη Σαραγόσα. Ακολούθησε ο θρίαμβος τoυ Ολυμπιακού το 2013 στο Λονδίνο με 100-88, ενώ το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ επικράτησε στην έδρα της και πήρε το τρόπαιο.

Η τελευταία τους συνάντηση ήταν το 2023 στο Κάουνας, όπου η Ρεάλ σήκωσε το τρόπαιο με το νικητήριο σουτ του Γιουλ μπροστά στον Φαλ.

Oι τέσσερις τελικοί Ολυμπιακός – Ρεάλ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 61-73 (1995)

Ολυμπιακός– Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 (2013)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 (2015)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 (2023)