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Αθλητικά

Ο Τόμας Γουόκαπ ξεκίνησε προπονήσεις στην Dubai BC

Οι πρώτες στιγμές του πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού με τη νέα του ομάδα
ΦΩΤΟ instagram.com
ΦΩΤΟ instagram.com/dubaibasketballclub/
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Η Dubai BC ολοκλήρωσε μια πολύ σημαντική μετεγγραφή πριν από ένα 24ωρο, με την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες βρήκαν τη χρυσή τομή και έτσι ο Τεξανός γκαρντ μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Τόμας Γουόκαπ ολοκλήρωσε έτσι την πορεία του στον Ολυμπιακό -μετά από ένα “σήριαλ” που ταλαιπώρησε τις εμπλεκόμενες πλευρές, ολόκληρο το καλοκαίρι- και ανήκει στο δυναμικό της Dubai BC.

Πλέον, ο Τεξανός γκαρντ περνάει τις πρώτες του στιγμές με τη νέα του ομάδα, όπως φαίνεται και από αναρτήσεις στα social media.

Η Dubai BC πόσταρε φωτογραφίες και video από προπονήσεις του Τόμας Γουόκαπ με τη ομάδα, τις γνωριμίες του με τους νέους του συμπαίκτες, καθώς και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της ομάδας των ΗΑΕ.

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