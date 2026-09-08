Βαγγέλης Λιόλιος: «Ελπίζουμε η πλειοψηφία να δείξει ότι νοιάζεται για την εξέλιξη και όχι για τα εύκολα άλλοθι»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στα γραφεία της ΕΟΚ με τις ΚΑΕ της GBL, στην οποία δε συμμετείχε ο Παναθηναϊκός, έκανε μία δήλωση τονίζοντας ότι ελπίζει οι ομάδες να αποδεχτούν την πρότασή του.

Η πρόταση του Βαγγέλη Λιόλιου την οποία είχε κάνει η ΕΟΚ και προ τριετίας ουσιαστικά δίνει την ευθύνη στις ομάδες να επιλέγουν εκείνες τους διαιτητές των αγώνων της GBL, με στόχο να μην υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία της λίγκας, κάτι που βέβαια αν ψηφιστεί μένει να φανεί στην πράξη αν θα λύσει ή περιορίσει τις εντάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ χαρακτήρισε άστοχη και στενάχωρη την αποχή του Παναθηναϊκού από τη συνάντηση αναφέροντας ότι οι πράσινοι δείχνουν έλλειψη συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες και την Ομοσπονδία.

Η δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου

«Kαταθέσαμε σήμερα το πλάνο μας για τη λειτουργία του ευαίσθητου τομέα της διαιτησίας στο ερχόμενο πρωτάθλημα της GBL. Η ΕΟΚ είχε κάνει την ίδια ακριβώς πρόταση και πριν από 3 χρόνια. Ίσως τότε ομάδες δεν ήταν έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες. Ας ελπίσουμε ότι τώρα όντας ώριμες καταλάβουν ότι πρέπει οι ίδιες να προστατέψουν τις επενδύσεις τους και το πρωτάθλημα τους από όσους τοξικούς θέλουν να το διαβάλουν.

Ήταν στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση και να δείξει από νωρίς έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες και την ΕΟΚ για το κοινό καλό. Δεν μπορώ όμως παρά να κρατήσω ως γεγονός και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ενωτική εικόνα των υπόλοιπων 13 ομάδων, τον ειλικρινή διάλογο και τη διάθεση για πρόοδο και συνεργασία.

Καταθέσαμε με όλες τις λεπτομέρειες τη πρόταση της ΕΟΚ. Αναμένουμε την τελική απάντηση της λίγκας. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά, η πλειοψηφία να δείξει ότι νοιάζεται για την εξέλιξη και όχι για τα εύκολα άλλοθι. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο και κανείς δεν θα σταματήσει την ανοδική πορεία του».