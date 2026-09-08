Τέλος ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό – Επιστρέφει ο Αντόνιο Κορδόν

Παρελθόν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, αφήνοντας τους ερυθρόλευκους” μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στην ομάδα, υπηρετώντας την διάφορα πόστα.

O Ντάρκο Κοβάσεβιτς εργάστηκε στον Ολυμπιακό ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, αλλά και ως τεχνικός σύμβουλος, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2024 είχε αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Η συγκεκριμένη ήταν η δεύτερη θητεία του ως μέλος στο οργανόγραμμα των Πειραιωτών, ενώ -μη ξεχνάμε- ότι υπήρξε και ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων.

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Με τον Ολυμπιακό, ο Σέρβος κατέκτησε ως ποδοσφαιριστής δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Η ανακοίνωση για τον Κοβάσεβιτς

“H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!

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Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!” αναφέρουν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή τους.

Ο διάδοχος

Ο Ισπανός παράγοντας φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα από το πρωί της Τρίτης (08.09.2026) προκειμένου να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος θα επιστρέψει στους “ερυθρόλευκους” για να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.