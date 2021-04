Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σε ακόμη ένα παιχνίδι των Μπακς, λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο του.

Ο Έλληνας φόργουορντ είδε από τον πάγκο και την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στους Μάτζικ, ωστόσο φρόντισε και πάλι να κάνει χαρούμενο τον κόσμο.

Ο ηγέτης των Μπακς είδε τα “Ελάφια” να διαλύουν τους Μάτζικ με 124-87 και μετά το τέλος του αγώνα έδωσε χαρά σ’ έναν μικρό φίλαθλο. Πιο συγκεκριμένα, ο Αντετοκούνμπο έδωσε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον πιτσιρικά.

Δείτε το βίντεο:

The MVP was out tonight, but still made this young fan’s night!! pic.twitter.com/paQq6lWxOg