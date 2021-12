Η μεγάλη εμφάνιση του Λεμπρόν Τζέιμς δεν έφερε τη νίκη για τους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι “λιμνάνθρωποι” δεν τα κατάφεραν στο Μέμφις, γνωρίζοντας την ήττα από τους Γκρίζλις (104-99) του… σεληνιασμένου Τζα Μοράντ.

Με τον Τζα Μοράντ να κάνει απίστευτα πράγματα εντός παρκέ και να “διαλύει” κάθε αμυντικό πλάνο των Λέικερς, οι Γκρίζλις πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους «λιμνάνθρωπους» με 104-99 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 22-14, που τους φέρνει στην 4η θέση της δυτικής περιφέρειας, αφήνοντας παράλληλα τους ηττημένους στο 17-19 (7η θέση της Δύσης).

Οι Λέικερς είχαν το προβάδισμα για τρεις περιόδους, αλλά στο τελευταίο δωδεκάλεπτο ήρθε η ανατροπή. Η τέταρτη περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στους Γκρίζλις, που κάλυψαν τη διαφορά, πέρασαν μπροστά, διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους και πανηγύρισαν την πολύ μεγάλη νίκη.

Ο Μοράντ έκανε ρεκόρ για τη φετινή σεζόν με 41 πόντους (7/20 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 9/12 βολές) ενώ είχε επίσης 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 20 πόντους σημείωσε ο Ντέσμοντ Μπέιν και 15 πόντους ο Τζάρεν Τζάκσον.

Για τους φιλοξενούμενους ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε ακόμη ένα εξαιρετικό ματς με 37 πόντους (5/11 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 3/3 βολές), 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε triple double με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Ja Morant and LeBron James became the third pair of opponents in @NBAHistory to each put up 35+ points, 10+ rebounds, and 6+ threes in a game, as Memphis topped LA in a thriller!@JaMorant: 41 PTS, 10 REB, 6 3PM (career high)@KingJames: 37 PTS, 13 REB, 7 AST, 8 3PM pic.twitter.com/F36oQmUqP3