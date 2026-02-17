Ο Τσικίνιο επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Τσικίνιο. Η υπάρχουσα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ολοκληρώνονταν το καλοκαίρι του 2027.

Είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια, παίζοντας σημαντικό ρόλο σε όλες τις επιτυχίες των πρωταθλητών Ελλάδας. Ο λόγος για τον Τσικίνιο, τον οποίο οι ερυθρόλευκοι φρόντισαν να “δέσουν” στον Πειραιά.

Το μεσημέρι της Τρίτης (17/02), η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Τσικίνιο, καθώς η υπάρχουσα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ολοκληρώνονταν το καλοκαίρι του 2027.

Ο Τσικίνιο ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Chiquinho has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/KvmbSpr40N — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 17, 2026

Τη φετινή σεζόν, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής μετράει ήδη 6 γκολ και 4 ασίστ σε 30 συμμετοχές.

Συνολικά από τον Ιανουάριο του 2024 όταν και αποκτήθηκε από την Μπενφίκα, έχει πετύχει 16 γκολ και έχει δώσει 11 ασίστ σε 95 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού.