Η αγωνιστική δράση στο τένις μπορεί να έχει σταματήσει λόγω κορονοϊού, αλλά ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς όχι μόνο δεν σταματάνε αλλά ανεβάζουν κιόλας την ένταση στις προπονήσεις τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδερφός του γυμνάζονται στη φημισμένη ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου, στη Νίκαια της Γαλλίας, και προσπαθούν να κρατηθούν σε φόρμα, ώστε να έτοιμοι για την επανέναρξη της αγωνιστικής περιόδου, όποτε αυτή έρθει.

Η ακαδημία μάλιστα ανάρτησε και ένα video, για να πειστεί και ο πλέον… δύσπιστος, στο οποίο τα δύο αδέρφια γυμνάζονται σε ένα τεστ αντίληψης και ταχύτητας.

Things are getting electric in the Tsitsipas household ⚡️🚦



Which one of @StefTsitsipas and @PeteTsitsipas will prove Tsitsi-Faster? pic.twitter.com/Stoh9Hghtk