Ο Τζαμίρο Μοντέιρο χτύπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο με τις τάπες και δέχθηκε τη γρηγορότερη αποβολή στην ιστορία της Τσβόλε

Η Τσβόλε ηττήθηκε εντός έδρας από την Γκόου Αχέντ ίγκλς με 2-0, για την Eredivisie, σε μια αναμέτρηση που το δολοφονικό χτύπημα του Τζαμίρο Μοντέιρο των γηπεδούχων στον αρχηγό των φιλοξενούμενων, Ματς Ντέιλ, κατάφερε να σοκάρει τους πάντες.

Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 31χρονος μέσος τη Τσβόλε αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς βρήκε με τις τάπες του παπουτσιού του, στο πρόσωπο, τον αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ.

Ο Μοντέιρο έγραψε ιστορία για τη Τσβόλε μιας και δέχθηκε την ταχύτερη αποβολή, που έχει δεχθεί ποτέ ποδοσφαιριστής της.

Μάλιστα, ήταν η πιο γρήγορη αποβολή στην Eredivisie από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ο Γιέτρο Βίλεμς της Αϊντχόφεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μόλις στο 29ο δευτερόλεπτο, αγωνιζόμενος απέναντι στην Νακ Μπρέντα.

Jamiro Monteiro kan na 2(!) minuten al gaan douchen. PEC Zwolle moet met tien man verder.#PECGAE — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2025

Να αναφέρουμε ότι η Εισαγγελία επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Ολλανδίας εισηγήθηκε τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον παίκτη της Τσβόλε, πρόταση που ο Μοντέιρο αποδέχθηκε.