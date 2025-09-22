Συμβαίνει τώρα:
Ο Τζαμίρο Μοντέιρο χτύπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο με τις τάπες και δέχθηκε τη γρηγορότερη αποβολή στην ιστορία της Τσβόλε

Σοκαριστική στιγμή από το ματς της Τσβόλε με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς, με "θύμα" τον αρχηγό της δεύτερης ομάδας
Ο Τζαμίρο Μοντέιρο (Photo by Scott Winters
Ο Τζαμίρο Μοντέιρο (Photo by Scott Winters/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Η Τσβόλε ηττήθηκε εντός έδρας από την Γκόου Αχέντ ίγκλς με 2-0, για την Eredivisie, σε μια αναμέτρηση που το δολοφονικό χτύπημα του Τζαμίρο Μοντέιρο των γηπεδούχων στον αρχηγό των φιλοξενούμενων, Ματς Ντέιλ, κατάφερε να σοκάρει τους πάντες.

Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 31χρονος μέσος τη Τσβόλε αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς βρήκε με τις τάπες του παπουτσιού του, στο πρόσωπο, τον αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ.

Ο Μοντέιρο έγραψε ιστορία για τη Τσβόλε μιας και δέχθηκε την ταχύτερη αποβολή, που έχει δεχθεί ποτέ ποδοσφαιριστής της.

Μάλιστα, ήταν η πιο γρήγορη αποβολή στην Eredivisie από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ο Γιέτρο Βίλεμς της Αϊντχόφεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μόλις στο 29ο δευτερόλεπτο, αγωνιζόμενος απέναντι στην Νακ Μπρέντα.

Να αναφέρουμε ότι η Εισαγγελία επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Ολλανδίας εισηγήθηκε τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον παίκτη της Τσβόλε, πρόταση που ο Μοντέιρο αποδέχθηκε.

