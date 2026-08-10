Βίκτορ Γουενμπανιάμα: «Θα ήθελα τον Εβάν Φουρνιέ στους Σαν Αντόνιο Σπερς»

Ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα απάντησε σε μία σειρά από… γρήγορες ερωτήσεις και έδειξε την εκτίμησή του στον συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας και γκαρντ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ.

Σε σχετική του συνέντευξη στα social media, ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα εμφανίστηκε με… άγριες διαθέσεις για τη νέα σεζόν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ αναφέρθηκε και στην εθνική Γαλλίας και τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού.

Ο “Γουέμπι” δήλωσε ότι μπορεί να σκοράρει ακόμη και πάνω από 100 πόντους σε ένα παιχνίδι, ενώ επέλεξε τον Εβάν Φουρνιέ ως τον Γάλλο παίκτη που θα ήθελε να έχει δίπλα του στην ομάδα του Τέξας.

Οι απαντήσεις του Γουενμπανιάμα

Έχεις το τηλέφωνο του Λεμπρόν Τζέιμς; «Όχι»

Πιστεύω ότι μπορείς να σκοράρεις περισσότερους από 100 πόντους σε ένα παιχνίδι. Συμφωνείς μαζί μου; «Συμφωνώ, ναι»

Ποιο είναι το βασικό πράγμα πάνω στο οποίο δούλεψες περισσότερο αυτό το καλοκαίρι; «Είναι…εμ, δεν μπορώ να σου πω»

Quick fire Q&A with Victor Wembanyama!



🇫🇷: Do you have LeBron James' phone number?

: No.



🇫🇷: I think you can score more than 100 points in a single game. Do you agree with me?

: I agree, yeah.



🇫🇷: What's the main thing you worked on the most this summer?

: It's…um, I… pic.twitter.com/695CePw6jm — Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) August 9, 2026

Ποιος είναι ο πιο αστείος συμπαίκτης σου; «Θα έλεγα τον Ντίλαν»

Ο Όσκαρ (ο αδερφός του Γουέμπι) κι εσύ στην ίδια ομάδα μια μέρα, τι λες; «Γιατί όχι, αρχικά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας»

Αν μπορούσες να φέρεις έναν Γάλλο συμπαίκτη στους Σπερς, ποιον θα επέλεγες; «Καλή ερώτηση. Ρώτησέ με ξανά αργότερα»

Υπάρχει «Wemby private story» στο Instagram; Δηλαδή, ανεβάζεις λίγο τη ζωή σου, μοιράζεσαι με τους φίλους σου και όλα αυτά; «Ούτε καν. Απλώς απευθείας με τους στενούς μου φίλους»

Η τζελάμπα φέτος, ήταν κάποιος που σε παρότρυνε να τη φορέσεις για το Eid ή ήταν δική σου απόφαση; «Όχι, ήταν δώρο από έναν φίλο. Οπότε ναι, ήταν δική μου απόφαση. Μου χάρισαν μάλιστα άλλη μία πρόσφατα, είναι πανέμορφη»