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Αθλητικά

Ο Μικέλ Αρτέτα αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλη: «Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Άρσεναλ για τις πρώτες εμφανίσεις του Τζόλη με τους πρωταθλητές Αγγλίας
Ο Τζόλης
Ο Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ / Action Images via Reuters/Matthew Childs
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Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται ότι έχει ήδη κερδίσει το νέο προπονητή του στην Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, καθώς ο Ισπανός τεχνικός αποθέωσε τον Έλληνα εξτρέμ σε δηλώσεις του μετά το φιλικό παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ.

Ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε για τον Χρήστο Τζόλη και τη μέχρι στιγμής παρουσία του στην Άρσεναλ, δείχνοντας απόλυτα ικανοποιημένος από όσα έχει δει από εκείνον στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός προπονητής ανέφερε τα εξής: «Κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Τζόλης. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μια ασίστ, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα».

Ο Τζόλης αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι από την Άρσεναλ, με μετεγγραφή της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ.

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