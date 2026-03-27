Ο Τζέριαν Γκραντ έδειξε το νάρθηκα στο χέρι του: «Θα είναι εκτός για λίγο» είπε η σύζυγός του

Ο Τζέριαν Γκραντ έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού και φοράει ειδικό νάρθηκα, με την κατάστασή του να επανεξετάζεται καθημερινά και τη σύζυγό του, Έμιλι να ανεβάζει βίντεο για να δείξει το νάρθηκα στο χέρι του γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Ο τραυματισμός του Γκραντ στο αριστερό χέρι συνέβη στο παιχνίδι με την Dubai BC στο Σαράγεβο, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε 104-107 και με βάση όσα είπε η σύζυγός του στο βίντεο που ανέβασε, δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τη Μονακό (27/03/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime), που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους πράσινους.

«Πολύς κόσμος στέλνει την αγάπη και τις ευχές του. Ναι, ο Τζέριαν υπέστη κάταγμα στο δάκτυλο και θα είναι εκτός για λίγο. Αλλά χαμογελά, πάμε να πάρουμε τη νίκη απόψε ομάδα», έγραψε η Έμιλι Γκραντ στο story που έκανε στο instagram.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται να του λέει: «Περπάτα να δουν πώς είσαι».