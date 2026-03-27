Παναθηναϊκός – Μονακό: Ακόμα ένας τελικός εξάδας για το «τριφύλλι» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο T- Center για την 34η αγωνιστική της Euroleague (27/03/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον βάλει πάνω από τους Μονεγάσκους στη βαθμολογία.

Οι νίκες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα και Dubai BC έχουν δώσει ψυχολογική τόνωση στους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, που στοχεύουν σε τέταρτη διαδοχική επικράτηση στη Euroleague ενάντια στη Μονακό, με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στην κατάταξη με ρεκόρ 19-14.

Οι πράσινοι θα παλέψουν για τη νίκη, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να εξασφαλίσουν και διαφορά εννέα πόντων για να αποκτήσουν και το προβάδισμα σε πιθανή ισοβαθμία με την ομάδα του Μαρκϊσβίλι στο φινάλε της regular season. Στο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής η Μονακό είχε κερδίσει 92-84 τον Παναθηναϊκό στο Πριγκιπάτο.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα απουσιάζει για το «τριφύλλι», καθώς έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ που έπαθε ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού στο Σαράγεβο και πλέον είναι αναγκασμένος να φοράει νάρθηκα στο τραυματισμένο του χέρι. Εκτός παραμένει και ο Σαμοντούροφ.

Απουσίες έχει και η Μονακό, που θα κατέβει με εννέα παίκτες στο T- Center, αφού οι Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).