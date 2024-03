Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επιστρέφει στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ θα επιστρέψει στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον διεθνή Άγγλο ποδοσφαιριστή να δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ όπως έγινε γνωστό από τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης Κάρλο Αντσελότι, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, με αποτέλεσμα ο 20χρονος ποδοσφαιριστής να επιστρέφει στην αποστολή των «μερένχες» για το προσεχές παιχνίδι απέναντι στην Βαλένθια για την 27η αγωνιστική της La Liga.

Ο Μπέλιγχαμ είχε υποστεί ένα διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, με αποτέλεσμα να απουσιάζει από τα τελευταία παιχνίδια των Μαδριλένων, ωστόσο ο ίδιος δείχνει πως πλέον βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του.

Jude Bellingham is back! Carlo Ancelotti confirms: “He has recovered from his injury and he’s 100% ready to play”.



"Joselu has also recovered and he's back too".