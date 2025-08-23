Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δίνει πριμ 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών

O πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ανακοίνωσε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα δώσει πριμ 200.000 ευρώ στις Εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών.

Ο πρόεδρος της ελληνικής ολυμπιακής επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, παρέθεσε δείπνο στα μέλη των εθνικών ομάδων πόλο γυναικών και ανδρών που κατέκτησαν αντίστοιχα το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Το δείπνο περιλάμβανε και μία σπουδαία είδηση, αφού ο Ισίδωρος Κούβελος ανακοίνωσε πριμ 200.000 που θα δώσει ο μεγάλος υποστηρικτής της ΕΟΕ Βαγγέλης Μαρινάκης στις δύο εθνικές ομάδες.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού δεν σταματάει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, μετά την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου που θα καλύψει εξ ολοκλήρου ο ίδιος.

«Μας κάνατε υπερήφανους και μας δώσατε απίστευτη χαρά. Σηκώσατε άξια την ελληνική σημαία ψηλά και σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε με τις επιτυχίες σας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι πάντα στο πλευρό της Ομοσπονδίας και στο δικό σας, στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες», ανέφερε αρχικά ο Ισίδωρος Κούβελος.

«Μίλησα με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και τον παρότρυνα να δώσει πριμ επιβράβευσης επειδή η ΕΟΕ δεν μπορεί να δώσει παρά μόνο να επιχορηγήσει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για την Ολυμπιακή Προετοιμασία. Ο κ. Μαρινάκης δέχθηκε με μεγάλη ευχαρίστηση και θα προσφέρει 100.000 σε κάθε Εθνική ομάδα, επειδή πιστεύουμε ότι και το χάλκινο μετάλλιο των ανδρών είναι σαν χρυσό. Το πριμ θα μοιραστεί στους αθλητές και τις αθλήτριες, αλλά και στους προπονητές και το επιτελείο κάθε ομάδας, καθώς όλοι είχαν συμβολή στα δύο μετάλλια», πρόσθεσε ο κ. Κούβελος, ενθουσιάζοντας όλους τους παριστάμενους.

O Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Κυριάκος Γιαννόπουλος είπε: «Ευχαριστούμε πολύ για το πριμ, τα δώρα και την περιποίηση. Μακάρι στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοιες βραδιές», ενώ μαζί του ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Αφρουδάκης και ο έφορος του πόλο Γρηγόρης Δέδες.

Την Εθνική πόλο γυναικών εκπροσώπησαν ο προπονητής Χάρης Παυλίδης, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου και οι πολίστριες Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Βάσω Πλευρίτου. Μαρία Πάτρα, Σοφία Τορνάρου, Νεφέλη Κρασσά.

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ στο δείπνο ήταν και ο Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Αντζελες 2028, Πέτρος Συναδινός που συνεχάρη με τη σειρά του τα μέλη και των δύο Εθνικών ομάδων πόλο.