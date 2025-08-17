Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην πρεμιέρα της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το ματς! Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στο “Σίτι Γκράουντ”, για να παρακολουθήσει την πρώτη αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ, για τη νέα σεζόν στην Premier League.

Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είδε τη Νότιγχαμ Φόρεστ να κάνει ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, στο ματς με την Μπρέντφορντ, πετυχαίνοντας τρία γκολ!

Να αναφέρουμε ότι πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, η Νότιγχαμ Φόρεστ παρουσίασε μπροστά στο κοινό της τα δύο τελευταία μετεγγραφικά αποκτήματα του συλλόγου, τους Μακ Άτι και Χάτσισον.