Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού: Κανονικά με Ναν η 12άδα του «τριφυλλιού», έμεινε εκτός ο Γκριγκόνις

Μέσα και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό
Ο Ναν
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (17/04/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Εφές Αναντολού για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να είναι κανονικά διαθέσιμος.

Εξαιτίας κάποιων πόνων στη μέση, ο Κέντρικ Ναν ήταν αμφίβολος για το Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού, αλλά τελικά θα “σφίξει τα δόντια” για να παίξει στο κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας του στη Euroleague.

Στη 12άδα του “τριφυλλιού” επιστρέφει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ξεπέρασε το τράβηγμα που τον ταλαιπωρούσε, με τον Μάριους Γκριγκόνις να “θυσιάζεται” από τον Εργκίν Αταμάν, μένοντας εκτός.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Χουάντσο και Μήτογλου.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
