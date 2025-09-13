Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε αλλά η Μπενφίκα γκέλαρε κόντρα στη Σάντα Κλάρα

Με μία τεράστια έκπληξη ξεκίνησε η 5η αγωνιστική στην πορτογαλική Primeira Liga, καθώς η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη «κόλλησε» στο 1-1 με τη Σάντα Κλάρα στο «Da Luz» κι έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα την Πόρτο.

Οι «αετοί» της Λισσαβόνας προηγήθηκαν στο 59′ με τον Βαγγέλη Παυλίδη, όμως η Σάντα Κλαρα -αν κι έπαιζε απ’ το 38′ με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Πάουλο Βίκτορ- ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με το γκολ του Βινίσιους Λόπες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και υπογράψει την Μπενφίκα σε μεγάλη γκέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική της πορτογαλικής Primeira Liga:

Αλβέρκα-Τοντέλα 1-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπενφίκα-Σάντα Κλάρα 1-1

Μορεϊρένσε-Ρίο Αβε 13/09

Εστορίλ-AVS 13/09

Πόρτο-Νασιονάλ 13/09

Φαμαλικάο-Σπόρτινγκ Λισ. 13/09

Εστρέλα Αμαδόρα-Γκιμαράες 14/09

Αρούκα-Κάσα Πία 14/09

Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε 14/09

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Πόρτο 12

Μπενφίκα 10

Φαμαλικάο 10

Σπόρτινγκ 9

Μορεϊρένσε 9

Μπράγκα 8

Ζιλ Βισέντε 7

Αρούκα 5

Σάντα Κλάρα 5 -5αγ.

Νασιονάλ 4

Γκιμαράες 4

Αλβέρκα 4 -5αγ.

Ρίο Άβε 3 -3αγ.

Κάσα Πία 3

Εστρέλα Αμαδόρα 3

Εστορίλ 2

AVS 1

Τοντέλα 1 -5αγ.