Ο Βασίλης Τσιάρτας ξενάγησε τον Πάτρικ Κλάιφερτ στην Ακρόπολη

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε στην Αθήνα ο Πάτρικ Κλάιφερτ, καθώς επισκέφτηκε την Ακρόπολη μαζί με τον Βασίλη Τσιάρτα. Οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, που διατηρούν φιλικές σχέσεις, βρέθηκαν μαζί στον ιερό βράχο, με τον Ολλανδό να πραγματοποιεί μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες του.

Ο Κλάιφερτ, ένας από τους πιο εμβληματικούς σέντερ φορ του ολλανδικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είχε εκφράσει εδώ και καιρό τον πόθο του να επισκεφθεί την Ακρόπολη. Ο Τσιάρτας θρύλος της ΑΕΚ και της Σεβίλλης, ανέλαβε τον ρόλο του ξεναγού, προσφέροντάς του μια εμπειρία που – όπως αποκάλυψε – τον άφησε κυριολεκτικά άφωνο.

«Με τον Patrick Kluivert. Ήταν απίστευτη η επιθυμία του να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Όταν φύγαμε, ήταν απλά μαγεμένος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιάρτας στα social media, συνοδεύοντας την ανάρτηση με κοινή φωτογραφία τους στον Παρθενώνα.

Με τον Patrick Kluivert. Ήταν απίστευτη η επιθυμία του να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Όταν φύγαμε ήταν απλά μαγεμένος. pic.twitter.com/Dyp2ap7qPK — Vasilis Tsiartas (@VasilisTsiartas) August 11, 2025

Η επίσκεψη αυτή απέδειξε για ακόμη μία φορά πως τα ιστορικά μνημεία της Ελλάδας συνεχίζουν να εμπνέουν δέος και θαυμασμό, ακόμα και στους πιο γνωστούς ανθρώπους του παγκόσμιου αθλητισμού.