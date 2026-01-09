Ο Βεζένκοφ ξεπέρασε τον Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος σε αξιολόγηση παίκτης του Ολυμπιακού στη Euroleague

Στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου ο Σάσα Βεζένκοφ κατέγραψε μία απίθανη εμφάνιση με 25 πόντους και 35 στο σύστημα αξιολόγησης και ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη.

Ο Βεζένκοφ πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας του Ολυμπιακού με τους παίκτες με την καλύτερη αξιολόγηση στη Euroleague, αφήνοντας δεύτερο τον Πρίντεζη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο Σάσα Βεζένκοφ έγραψε ακόμα μία χρυσή σελίδα με την φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς με τις 35 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης της ΕuroLeague στον αγώνα με την Μπάγερν, έφτασε τους 3661 βαθμούς αξιολόγησης με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έμεινε πρώτος στη σχετική λίστα στην ιστορία της ομάδας μας στη διοργάνωση.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ξεπέρασε τους 3622 βαθμούς αξιολόγησης (PIR) του Γιώργου Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των “ερυθρόλευκων” στην EuroLeague σε συνολική αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Βεζένκοφ για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, χρειάστηκε 128 λιγότερα παιχνίδια από τον εμβληματικό αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκοφ στα 221 αυτά παιχνίδια με την φανέλα του Θρύλου έχει αναδειχθεί 16 φορές MVP της αγωνιστικής, 4 φορές MVP του μήνα, MVP της σεζόν 2022-23 και MVP των Playoffs του 2025.

Στην ιστορική πεντάδα του Ολυμπιακού στην EuroLeague σε PIR βρίσκονται ακόμη οι:

Βασίλης Σπανούλης: 3251 PIR σε 282 αγώνες

Κώστας Παπανικολάου: 3164 PIR σε 384 αγώνες

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 2930 PIR σε 209 αγώνες».