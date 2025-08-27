Ο Βισέντε Ταμπόρδα θα πάει στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το ESPN Αργεντινής

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βισέντε Ταμπόρδα καθώς όπως αναφέρει δημοσίευμα του ESPN Αργεντινής οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την μεταγραφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με την Μπόκα Τζούνιορς για την μεταγραφή του Ταμπόρδα, ο οποίος θα έρθει στη χώρα μας και θα φορέσει τα πράσινα.

Ο Αργεντινός άσος ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, όμως την τελευταία διετία αγωνίστηκε δανεικός στην Πλατένσε, όπου κατέγραψε 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 συμμετοχές. Μάλιστα, αποτέλεσε τον κομβικό παίκτη της ομάδας στη σεζόν-έκπληξη, που την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Αργεντινής.

«Ταμπόρδα, 100% πουλήθηκε στην Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς, που ήταν “αστέρι” στην Πλατένσε, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό» αναφέρει το ρεπορτάζ, χωρίς να τονίζεται το ποσό που θα δώσουν οι «πράσινοι» στην Μπόκα.