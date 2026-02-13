Αθλητικά

Ο Χατσίδης του ΠΑΟΚ στο στόχαστρο της Χέρτα Βερολίνου

Το νέο «διαμαντάκι» του Δικεφάλου έχει αρχίσει ήδη να μαζεύει ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του
Ο Χατσίδης
Ο Χατσίδης ποανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Χατσίδης είναι ο τελευταίος παίκτης που έκανε την εμφάνισή του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και εχει καταφέρει ήδη να προκαλέσει ομάδες από το εξωτερικό να κοιτούν την περίπτωσή του. Η Χέρτα είναι μία από αυτές.

Η Χέρτα Βερολίνου έχοντας δει τον Στέφανο Τζίμα στην Νυρεμβέργη θέλει να αντιγράψει αυτήν την κίνηση που έφερε χρήματα και στον γερμανικό σύλλογο, αλλά και στον ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού στην Μπράιτον.

Ο Χατσίδης έχει προλάβει σε 10 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ να σκοράρει μία φορά και να μοιράσει τρεις ασίστ. Το κυριότερο, όμως, είναι η εικόνα που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο, που δείχνει στοιχεία ενός πολύ καλό και εξελίξιμου ποδοσφαιριστή.

Η Χέρτα Βερολίνου πιθανότατα δεν θα είναι η μόνη ομάδα που θα ενδιαφερθεί για τον 19χρονο μέσοεπιθετικό το καλοκαίρι, αν συνεχίζει να «βγάζει μάτια» με τη φανέλα του Δικεφάλου.

Αθλητικά
