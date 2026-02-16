Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να βρει λύσεις στον Ολυμπιακό ενόψει και των πλέι οφ της Super League

Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα και στους 10 παίκτες του Λεβαδειακού στην 21η αγωνιστική της Super League και μπορεί να μην το… πλήρωσε στη βαθμολογία, αλλά το “καμπανάκι” για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χτύπησε δυνατά.

Η ισοπαλία στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, διατήρησε τον Ολυμπιακό σε απόσταση βολής από την κορυφή της Super League, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται πλέον να βρει άμεσα λύσεις, για τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζει σταθερά τον τελευταίο καιρό η ομάδα του στην Ελλάδα.

Τόσο εντός των συνόρων, όσο και στα παιχνίδια που ήταν φαβορί στη League Phase του Champions League, οι Πειραιώτες εμφάνισαν σημαντικές αδυναμίες στη δημιουργία ευκαιριών, γεγονός που έχει ήδη “πληγώσει” την ομάδα βαθμολογία.

Ο Ολυμπιακός παραμένει μέσα στους βασικούς του στόχους, αλλά έχει αποκλειστεί από το Κύπελλο Ελλάδας, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Super League και προκρίθηκε την τελευταία στιγμή στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Η ανεπαρκής επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κόντρα στον Λεβαδειακό και αυτό ήταν το τρίτο σερί παιχνίδι του στη Super League, που δεν βρήκε γκολ σε κανονική ροή αγώνα, αφού το μοναδικό του τέρμα ήρθε από τη βούλα του πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι Πειραιώτες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν κλειστές άμυνες και τόσο κόντρα σε αδύναμους αντιπάλους, όσο και στα ντέρμπι που η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έπαιξαν ιδιαίτερα αμυντικά, δεν κατάφεραν να “πιέσουν” και να “απειλήσουν” εμφατικά τις αντίπαλες άμυνες, παρά την υπεροχή που είχαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρο ότι προτιμάει να βγάζει αντίδραση και να κλέβει μπάλες στην επίθεσή της, μία τακτική που την οδήγησε μέχρι και την κατάκτηση του Conference League.

Όταν αυτό δεν συμβαίνει όμως, καταλήγει να σεντράρει… ασταμάτητα και χωρίς σχέδιο, όπως έγινε κόντρα στον Λεβαδειακό, όπου οι παίκτες του Ισπανού τεχνικού έβγαλαν 53 σέντρες, με μόνο 6 εξ αυτών να βρίσκουν στόχο.

Το πλήρες ρόστερ στην επίθεση δεν δικαιολογεί την «αφλογιστία»

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός έχει μείνει με ένα γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια του, ενώ με 38 γκολ στη φετινή Super League, βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, με τον Λεβαδειακό να έχει πετύχει 11 γκολ περισσότερα!

Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο σε σχέση με την περασμένη σεζόν, ειδικά σε ό,τι αφορά την επίθεση. Ο Ταρέμι έδειξε εξ αρχής την ποιότητά του και ανάγκασε τον Μεντιλίμπαρ να θέσει εκτός ομάδας τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχει προσφέρει με τη σειρά του αρκετά στην ομάδα την περασμένη σεζόν.

Επίσης επέστρεψε ένας από τους κορυφαίους εξτρέμ στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο Ποντένσε, ενώ ως επιστροφή μπορεί να θεωρηθεί και αυτή του Γιαζίτσι, που είχε τραυματιστεί την περσινή σεζόν.

Οι Πειραιώτες απέκτησαν επίσης δύο Βραζιλιάνους που ξεχώρισαν φέτος στην Πορτογαλία, τους Κλέιτον και Λουίζ, με αποτέλεσμα η ομάδα να διαθέτει μία γεμάτη επιθετική… φαρέτρα, η οποία δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται λοιπόν να αλλάξει την εικόνα το επόμενο διάστημα και να εκμεταλλευτεί τα επιθετικά “όπλα” της ομάδας του, ώστε να παρουσιάσει έναν πιο αποτελεσματικό Ολυμπιακό στο υπόλοιπο της σεζόν και στα πλέι οφ της Super League, τα οποία και θα κρίνουν τον τίτλο της σεζόν 2025-26.