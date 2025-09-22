Αθλητικά

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού πήρε από τον ΠΣΑΠΠ το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της Super League

Ο προπονητής των νταμπλούχων Ελλάδας αναδείχθηκε κορυφαίος της Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέκτησε το βραβείο του ΠΣΑΠΠ για τον καλύτερο προπονητή της περσινής σεζόν (2024/2025) στη Super Leahie, με τον Βάσκο τεχνικό του Ολυμπιακού να επιβραβεύεται για την καταπληκτική σεζόν που πραγματοποίησαν οι Πειραιώτες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οδήγησε τον Ολυμπιακού στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του Κυπέλλου, βάζοντας… φαρδιά πλατιά την “υπογραφή” σε αυτή τη χρονιά και κερδίζοντας το απλόχερα χειροκρότημα από τους οπαδούς της ομάδας.

Ο Βάσκος τεχνικός απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του Ολυμπιακού, το σταφ και τους συνεργάτες, για το βραβείο που πήρε στα χέρια του.

“Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο.

Ο στόχος είναι να απολαμβάνουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίζουμε ένα ένα. Φέτος είμαστε στο Champions League, το οποίο δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει να αμελήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, καθώς και αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ” ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός.

