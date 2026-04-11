Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε το Μεγάλο Σάββατο στην Ερέτρια

Με το πρωτάθλημα να έχει διακοπή, λόγω των εορτών του Πάσχα και τον Ολυμπιακό να έχει σχετικό διήμερο ρεπό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρήκε την ευκαιρία να περάσει στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στην Ερέτρια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε ένα γνωστό παραλαθάσσιο εστιατόριο της Ερέτριας για το μεσημεριανό του γεύμα, τραβώντας τα βλέμματα όσων βρέθηκαν εκεί.

Χαλαρός και ευδιάθετος, ο προπονητής των Πειραιωτών δεν αρνήθηκε να χαιρετήσει τον κόσμο που τον αναγνώρισε, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το προσιτός και αντι-στάρ άνθρωπος είναι.