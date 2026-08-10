Αθλητικά

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στον τελικό της σφυροβολίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Αποκλείστηκαν Αναστασάκης και Παπαναστασίου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Την πρόκρισή του στον τελικό της σφυροβολίας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ εξασφάλισε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, καταλαμβάνοντας την 12η θέση στον προκριματικό του αγωνίσματος που έγινε το μεσημέρι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε 75.22 μ. στην δεύτερη προσπάθειά του, ενώ έκανε ακόμα 71.07 στην πρώτη και 73.85 στην τρίτη (όριο 78.00 μ.).
Έτσι ο Φραντζεσκάκης θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο στον τελικό που θα γίνει αύριο Τρίτη στις 21:10.

Αντίθετα δεν τα κατάφεραν οι άλλοι δύο Έλληνες που μετείχαν στα προκριματικά της σφυροβολίας. Ο Μιχάλης Αναστασάκης με καλύτερη βολή στα 72.57 έμεινε στην 18η θέση (οι προσπάθειές του κατά σειρά: 72.05, 71.84, 72.57), ενώ ο Γιώργος Παπαναστασίου ήταν 30ος με καλύτερη βολή στα 67.89 (66.10, 67.89, Άκυρος).

Στον τελικό της σφυροβολίας προκρίθηκε και ο Κύπριος πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης με βολή 75.48 μ. Καταλαμβάνοντας την 11η θέση στον προκριματικό.

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