Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Τσάπρα και Κάνγκουα αναχώρησε η πράσινη αποστολή για Σόφια

Οι δύο ποδοσφαιριστές ακολούθησαν την πράσινη αποστολή, παρότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) για Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης (11/8/2026) την ΤΣΣΚΑ 1948, στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πανηγυρίσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League και για να το κάνει θα πρέπει να παρουσιαστεί πολύ βελτιωμένος σε σχέση με τον πρώτο αγώνα με τους Βούλγαρους, όπου η ομάδα του Νίστρουπ προβλημάτισε με την εμφάνισή της.

και τον δεύτερο αγώνα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Στην αποστολή των πρασίνων συμπεριλαμβάνεται ο Αντρέας Τετέι, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα με τη λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες, καθώς και οι Λιβάι Γκαρσία και Σίριλ Ντέσερς.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν οι Κάνγκουα και Τσάπρας, παρ’ ότι δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν.

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Αθλητικά
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