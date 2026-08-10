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Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: Η μέρα και η ώρα του τελικού του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Μίλτος Τεντόγλου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του στίβου.

Ο κορυφαίος αθλητής του μήκους στον κόσμο πέρασε με περίπατο στον τελικό, κάνοντας 8.26μ. στη δεύτερη προσπάθειά του. Εκεί, ο Μίλτος Τεντόγλου, όντας το μεγάλο φαβορί, θα επιχειρήσει να κατακτήσει την κορυφή, έχοντας για μεγάλους αντιπάλους τους Σαραμπογιούκοφ και Εχάμερ, την ώρα που οι νεαροί Ιντσόλι και Μπόσκοβιτς εντυπωσίασαν στα προκριματικά.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (11/8/2026) στις 22:16 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Οι αντίπαλοι του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό:

Φραντσέσκο Ετόρε Ιντσόλι (Ιταλία) – 8.34μ (+3.1)

Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) – 8.33μ (+2.4)

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.26μ (+1.2)

Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) – 8.24μ (+3.1)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 8.20μ (+2.6)

Χάιμε Γκέρα (Ισπανία) – 8.12μ (+2.7)

Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) – 8.10μ (+1.1)

Λέστερ Λεσκάι (Ισπανία) – 8.03μ (+0.9)

Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 7.99μ (+1.7)

Γιανί Σάμσον (Βέλγιο) – 7.97μ (+2.5)Άρτσι Γέο (Μεγάλη Βρετανία) – 7.92μ (+2.2)

Πετρ Μέιντσμιντ (Τσεχία) – 7.91μ (+2.0)

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