Σρόιντερ: «Ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές μακρινές μπαλιές»

Ο προπονητής της Ναϊμέγκεν, Ντικ Σρόιντερ, μίλησε για τον αγώνα ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία (11/8/2026, 20:30) για τα προκριματικά του Champions League.

O τεχνικός της ολλανδικής ομάδας στάθηκε στις περισσότερες επιλογές που θα έχει κόντρα στον Ολυμπιακό, μιας και ο Μπραμ Νάουτινγκ επιστρέφει στην αποστολή, ενώ διαθέσιμος θα είναι και ο Ντάρκο Νέγιασμιτς, που είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο του αγώνα με την Τέλσταρ το Σάββατο, αλλά και ο Τομπίας Στορμ.

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«Θα είναι άλλο ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις διεκδικήσεις της δεύτερης μπάλας. Παίζουν με πάρα πολλές μακρινές μπαλιές – κατά μέσο όρο 25 με 35 μακρινές μεταβιβάσεις από τον τερματοφύλακα ανά αγώνα. Από εκεί και πέρα, μπορούν να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο χάρη στην ικανότητά τους στις μονομαχίες, ενώ γίνονται πολύ επικίνδυνοι στην τελική πάσα. Καταφέραμε να το εξουδετερώσουμε αυτό με επιτυχία στην Αθήνα, αφού δυσκολευτήκαμε στα πρώτα είκοσι λεπτά. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο και καταφέραμε να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά», δήλωσε ο Ντικ Σρόιντερ.

Από πλευράς παικτών, τη Ναϊμέγκεν εκπροσώπησε ο Τιαρόν Σερί. «Θα είναι μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας, με τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Είδαμε την περασμένη σεζόν ότι οι εντός έδρας αγώνες, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, μπορούν να αφυπνίσουν κάτι στην ομάδα», ανέφερε ο 38χρονος μεσοεπιθετικός.