Ο Χρήστος Κόντης νέος προπονητής του Παναθηναϊκού – Ντεμπούτο με Ολυμπιακό

Ο Χρήστος Κόντης θα είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σηκώνει μανίκια και προετοιμάζει την ομάδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με τον Χρήστο Κόντη που αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός τεχνικός το τριφύλλι. Ο Έλληνας προπονητής αναλαμβάνει προσωρινά το τριφύλλι και θα το καθοδηγήσει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Κόντης ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενώ πριν από δύο χρόνια ανέλαβε το τριφύλλι μετά την φυγή του Τερίμ, οδηγώντας το στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Φαϊχά, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.