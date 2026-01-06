Ο Χρήστος Μανδάς εμπλέκεται σε σενάριο ανταλλαγής ανάμεσα σε Λάτσιο και Τορίνο

Ο Χρήστος Μανδάς εδώ και αρκετό καιρό είναι θέμα συζήτησης στην Ιταλία, καθώς το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει από τη Λάτσιο τον Ιανουάριο.

Το τελευταίο σενάριο που έπεσε στο τραπέζι για τον Χρήστο Μανδά είναι η ανταλλαγή του με τον Φράνκο Ίσραελ της Τορίνο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δε παίζει με τη Λάτσιο και ο Ίσραελ δεν έχει ικανοποιήσει τη Τορίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάρι φαίνεται πως έχει καλή άποψη για τον τερματοφύλακα της Τορίνο και αυτό ίσως βοηθήσει την κατάσταση για τον Έλληνα τερματοφύλακα, που ψάχνει να πάει σε μία ομάδα που θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής.

Η υπόθεση δεν είναι σε προχωρημένο στάδιο και ίσως να ενεργοποιήσει ξανά το ενδιαφέρον της Γιουβέντους, που πριν λίγες μέρες είχε γραφτεί στην Ιταλία ότι θέλει τον Έλληνα πορτιέρε.