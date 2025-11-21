Ο Χρήστος Μανδάς στο στόχαστρο των Γουέστ Χαμ και Μπόρνμουθ

Ο Χρήστος Μανδάς έχει τάσεις φυγής από τη Λάτσιο, καθώς δεν είναι η βασική επιλογή του Σάρι για τη θέση του τερματοφύλακα. Βρίσκεται στη λίστα με τους υπό παραχώρηση παίκτες και η Γουέστ Χαμ με την Μπόρνμουθ φαίνεται να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Χρήστος Μανδάς θα αποχωρήσει από τη Λάτσιο και η Γουέστ Χαμ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου είναι μία από τις ομάδες που έχουν κάνει διερευνητική επαφή με τους Λατσιάλι.

Στο κάδρο για την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα είναι και η Μπόρνμουθ, αλλά και η Φιορεντίνα. Στους βιόλα τερματοφύλακας είναι ο Ντε Χέα που διανύει το 35ο έτος της ζωής τους. Το ποσό που ζητούν οι Ρωμαίοι για την πώληση του Μανδά δεν έχει γίνει γνωστό στην Ιταλία.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ατρομήτου και του ΟΦΗ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της Λάτσιο τη φετινή σεζόν.