Ο Χρήστος Μουζακίτης στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στη λίστα της Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και μερικών ακόμα κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.

Μπορεί να είναι μόλις 19 ετών, ωστόσο έχει προλάβει να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό, να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας και να συστηθεί στην Ευρώπη με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του. Ο λόγος για τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα αργήσει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τον ο Νικολό Σιρά αλλά και το «tuttomercatoweb», ο νεαρός διεθνής Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οπως τονίζουν οι Ιταλοί, οι πρωταθλητές Ευρώπης παρακολουθούν στενά τον 19χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, χωρίς ακόμα να έχουν καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα υποστηρίζει πως εκτός από του Παριζιάνους και τη Ρεάλ Μαδίρητς, στο παιχνίδι για Μουζακίτη βρίσκονται εδώ και καιρό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου.

Τη φετινή σεζόν, ο χαφ του Ολυμπιακού έχει πραγματοποιήσει 30 εμφανίσεις με απολογισμό 3 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Ελλάδας ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, με την χρηματιστηριακή του αξία να έχει εκτοξευτεί πλέον στα 25 εκατομμύρια ευρώ.