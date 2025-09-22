Αθλητικά

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ και συγκινήθηκε, αναφερόμενος στον πατέρα του

Η στιγμή που “έσπασε” η φωνή του ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών
Ο Χρήστος Μουζακίτης (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Χρήστος Μουζακίτης (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού βραβεύτηκε στην 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στη Super League.

Ο Χρήστος Μουζακίτης νίκησε στη σχετική ψηφοφορία τον -μέχρι πέρυσι συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μπάμπη Κωστούλα, αλλά και τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ.

Συγκινημένος, ο χαφ του Ολυμπιακού αφιέρωσε το βραβείο στο πατέρα του, που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην τελετή λόγω ενός προβλήματος.

“Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την πρόσκληση και τη βράβευση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συναγωνιστές μου σε αυτό το βραβείο, καθώς και στην ομάδα και στο προπονητικό επιτελείο, είναι τιμή μου να δουλεύω καθημερινά μαζί τους.

Αφιερωμένο αυτό το βραβείο στον πατέρα μου, που θα ήθελα να είναι εδώ, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε μία δύσκολη στιγμή”, είπε συγκεκριμένα.

