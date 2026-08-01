Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ με την κλασική του κίνηση σε φιλικό με την Χιρόνα

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν στις βασικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα στο φιλικό της Άρσεναλ με την Χιρόνα και μετά από 30 λεπτά αγώνα απέδειξε το λόγο για τον οποίο αποκτήθηκε από τους Λονδρέζους.

Η Άρσεναλ έβγαλε από τα ταμεία της 40.000.000 ευρώ για λογαριασμό του Χρήστου Τζόλη και ο Έλληνας εξτρέμ στην πρώτη του εμφάνιση κόντρα στην Χιρόνα σκόραρε με τον πιο… Τζόλης τρόπο.

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Ο 24χρονος διεθνής πήρε την μπάλα από τον Καλαφιόρι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης και συνέκλινε, πάτησε στην περιοχή και με ωραίο σουτ με το δεξί έκανε το 2-0 για τους «κανονιέρηδες» στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή ομάδας από το Βέλγιο, καθώς κανείς δεν έχει πουληθεί για περισσότερα από 40.000.000 ευρώ στο παρελθόν. Στην 4η θέση της σχετικής λίστας θα είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (33.000.000 ευρώ), όταν ανακοινωθεί η πώλησή του στην Ντόρτμουντ από την Γκενκ.