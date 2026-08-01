Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Οι αδερφές Αλεξανδρή κατέκτησαν νέο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου

Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή απέδειξαν ξανά την τεράστια κλάση τους κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισίου.

Οι αδερφές Αλεξανδρή μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν στο Τεχνικό Ντουέτο κατάφεραν να ανέβουν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και στο Ελεύθερο πρόγραμμα της καλλιτεχνικής κολύμβησης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

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Το ελληνικό δίδυμο έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση κερδίζοντας το κοινό και τους κριτές, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει 316,3315 βαθμούς, οι οποίοι του έδωσαν τη νίκη για ακόμα μία φορά στο τουρνουά.

Με δύο χρυσά στο Τεχνικό και στο Ελεύθερο Ντουέτο, οι αδερφές Αλεξανδρή απέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σταθερή τους θέση στην κορυφή της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Κατά τη διάρκεια της απομονής του χρυσού μεταλλίου τις δύο αδερφές της αποθέωσε η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία έχει προκριθεί στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο (03/08/26, 10:00).

Η κατάταξη του τελικού