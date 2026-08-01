Η Μαρκό έκανε το «μπαμ» με Ελ Αραμπί: Ο Μαροκινός επιθετικός αποθεώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η Μαρκό έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα της Super League 2 αφού με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί είναι αυτόματα ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ελ Αραμπί έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και γνώρισε την αποθέωση από δεκάδες οπαδούς της Μαρκό, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν για τον Μαροκινό στράικερ που θα υπογράψει κλειστό διετές συμβόλαιο με την αθηναϊκή ομάδα.

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Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στα 39 του πλέον χρόνια θα είναι δεδομένα ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στην Super League 2.

Με την ερυθρόλευκη φανέλα σε 225 ματς σκόραρε 94 φορές και μοίρασε 25 ασίστ.