Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Μαρκό έκανε το «μπαμ» με Ελ Αραμπί: Ο Μαροκινός επιθετικός αποθεώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο Μαροκινός αποτελεί αδιαμφισβήτητα την σπουδαιότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου
Ο Ελ Αραμπί
Ο Ελ Αραμπί με το κασκόλ της Μαρκό στο αεροδρόμιο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρκό έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα της Super League 2 αφού με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί είναι αυτόματα ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ελ Αραμπί έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και γνώρισε την αποθέωση από δεκάδες οπαδούς της Μαρκό, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν για τον Μαροκινό στράικερ που θα υπογράψει κλειστό διετές συμβόλαιο με την αθηναϊκή ομάδα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στα 39 του πλέον χρόνια θα είναι δεδομένα ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στην Super League 2.

Με την ερυθρόλευκη φανέλα σε 225 ματς σκόραρε 94 φορές και μοίρασε 25 ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
133
125
119
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo