Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συναντήθηκε με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκι του Κίτσμπουελ

Δύο εμβληματικές προσωπικότητες συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκι στο αυστριακό θέρετρο Κίτσμπουελ, με τον θρύλοι του ποδοσφαίρου, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να βρίσκεται με τον διάσημο ηθοποιό και άλλοτε κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο αγώνας κατάβασης Hahnenkamm του Streif, στο Κίτσμπουελ της Αυστρίας, είναι από τους πιο επικίνδυνους στον κόσμο και κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος διασημοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο, με τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να δίνουν φέτος το “παρών”.

Ο Σβαρτσενέγκερ ανέβασε μάλιστα και κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας: “Ένιωθα ήδη τυχερός που έβλεπα από κοντά μερικούς από τους καλύτερους σκιέρ στον κόσμο στον πιο επικίνδυνο αγώνα του αθλήματος. Και μετά στάθηκα ακόμα πιο τυχερός. Ήταν φανταστικό να γνωρίσω έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών”.

Ο Σβαρτσενέγκερ συναντήθηκε και με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ, Γιούργκεν Κλοπ.