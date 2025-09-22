Αθλητικά

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, έγινε ήδη τοιχογραφία στη Λισαβόνα από τους φίλους της Μπενφίκα

Ο «Special One» κέρδισε άμεσα τους φιλάθλους της Μπενφίκα
Ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ντεμπούτο του με την Μπενφίκα
Ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ντεμπούτο του με την Μπενφίκα/ REUTERS/Rita Franca

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε το δεύτερο ντεμπούτο του στον πάγκο της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, με νίκη με 3-0 κόντρα στην Άβες. Στην αναμέτρηση ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε από το σημείο του πέναλτι και είχε 2 ασίστ.

Στη Λισαβόνα ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ήδη αγαπητός, μιας και σε 68 συνολικά εμφανίσεις έχει 35 γκολ και 15 ασίστ. Οι φίλοι της Μπενφίκα, όμως φαίνεται, ότι λάτρεψαν αμέσως και τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Αυτό αποδεικνύεται από μία εντυπωσιακή τοιχογραφία που δημιούργησαν στη Λισαβόνα για τον Πορτογάλο τεχνικό. Στο γκράφιτι απεικονίζεται ο «Special One» με τον αετό της Μπενφίκα.

Την τοιχογραφία με τον Μουρίνιο, τον αετό και το «Ντα Λουζ» για φόντο δημιούργησε ο καλλιτέχνης Στάιλερ. 

