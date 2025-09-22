Ο Ζοσέ Μουρίνιο, έγινε ήδη τοιχογραφία στη Λισαβόνα από τους φίλους της Μπενφίκα

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε το δεύτερο ντεμπούτο του στον πάγκο της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, με νίκη με 3-0 κόντρα στην Άβες. Στην αναμέτρηση ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε από το σημείο του πέναλτι και είχε 2 ασίστ.

Στη Λισαβόνα ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ήδη αγαπητός, μιας και σε 68 συνολικά εμφανίσεις έχει 35 γκολ και 15 ασίστ. Οι φίλοι της Μπενφίκα, όμως φαίνεται, ότι λάτρεψαν αμέσως και τον Ζοσέ Μουρίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό αποδεικνύεται από μία εντυπωσιακή τοιχογραφία που δημιούργησαν στη Λισαβόνα για τον Πορτογάλο τεχνικό. Στο γκράφιτι απεικονίζεται ο «Special One» με τον αετό της Μπενφίκα.

Fantástico trabalho.



O regresso de José Mourinho foi eternizado num mural em Rinchoa, no Município de Sintra, pintado pelo artista Styler. pic.twitter.com/oLEckzjxfw — PLUS Benfica (@plusbenfica) September 21, 2025

Την τοιχογραφία με τον Μουρίνιο, τον αετό και το «Ντα Λουζ» για φόντο δημιούργησε ο καλλιτέχνης Στάιλερ.