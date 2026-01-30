Αθλητικά

Ο Ζβέρεφ έγινε έξαλλος με Αλκαράθ και διαιτητή: «Δεν είναι τραυματίας» φώναζε στον ημιτελικό του Australian Open

Ο Γερμανός χαρακτήρισε «απόλυτη ανοησία» το γεγονός ότι δόθηκε επιπλέον χρόνο στον Κάρλος Αλκαράθ για να συνέλθει από ενοχλήσεις που είχε
ΦΩΤΟ reuters

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ήταν έξαλλος στην αναμέτρηση με τον Κάρλος Αλκαράθ και τα έβαλε με τη διαιτητή του αγώνα για το Australian Open, με αφορμή το ιατρικό τάιμ άουτ που επέτρεψε να δοθεί στον Ισπανό τενίστα.

Ο Αλκαράθ προηγήθηκε του Ζβέρεφ με 6-4, 7-6 (7-5) και στο τρίτο σετ, με το σκορ να είναι στο 4-4, έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πάνω μέρος του δεξιού ποδιού του και στη βουβωνική χώρα.

Το ματς διεκόπη προσωρινά, με τον Ζβέρεφ να διαμαρτύρεται έντονα, ρωτώντας γιατί δεν ξεκινά το χρονόμετρο. Η διαιτητής απάντησε πως έπρεπε πρώτα να διαπιστώσει αν ο Ισπανός ήταν καλά, με εκείνον να επιμένει λέγοντας ότι ο αντίπαλός του δεν έχει στην ουσία τίποτα!

Οι κάμερες μάλιστα έπιασαν τον Γερμανό -την ώρα που παραπονιόταν -να λέει χαρακτηριστικά: “Αυτά είναι μ@@@! Έχει απλά κράμπες, δεν είναι τραυματίας”.

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο ίδιος φάνηκε να κατηγορεί τη διαιτητή ότι μεροληπτεί υπέρ του 22χρονου τενίστα, λέγοντας “προστατεύετε αυτούς τους δύο (τον Αλκαράθ και τον Σίνερ) συνέχεια”.

