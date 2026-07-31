ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Οι ώρες των δύο αγώνων στο Europa Leauge

Μετά την πρόκρισή του επί της Ντινάμο Κιέβου, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον 3ο γύρο των προκριματικών του Europa League, με την UEFA να ανακοινώνει πλέον και τις ώρες των δύο αγώνων.

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Άντερλεχτ την ερχόμενη Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 20:45, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στο Βέλγιο μία εβδομάδα αργότερα (13/08/26) στις 21:30 σε ώρα Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κόντρα στη βελγική ομάδα, μία πρόκριση που θα του εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε του Europa League, είτε του Conference League.